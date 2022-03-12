Araçların üzerine düşen çığın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Araçların üzerine düşen çığın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

BİTLİS - Bitlis'te dün gece saatlerinde Öğretmenevi bahçesine düşen çığın altındaki araçların aldığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Dün gece yarısından sonra Bitlis merkezde bulunan Öğretmenevinin bahçesinde park halinde bulunan 7 aracın üzerine büyük bir gürültüyle çığ düştü. Öğretmenevi bahçesinin istinat duvarı altında bulunan araçların üstüne düşen çığ maddi zarar verirken, olayın gece saatlerinde olması ölüm ve yaralamayı önledi. Olay sonrası bölgeye Bitlis Belediyesine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece ikinci bir çığ tehlikesine karşı ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. 7 aracın zarar gördüğü çığın getirdiği karlar iş makineleri ile temizlenmeye başlandı. Kar altında kalan araçların hasar tespiti için de ayrıca çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde çalışmaları yerinde inceleyen AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, "Bölgemiz kar memleketi. Çığ da bizim gerçeğimizdir. Vatandaşlarımızı bu tür olaylar için uyarıyoruz. Olayın gece olması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Aracı zarar gören vatandaşlara çok geçmiş olsun diyorum" dedi.