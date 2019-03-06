Araçların Üzerine Düşen Kar Kütlesi Cep Telefonuyla Görüntülendi
1 saat önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı binadan düşen kar kütlesi bazı araçlarda hasara neden oldu.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesi Cumhuriyet Caddesi
üzerindeki iki katlı binadan düşen kar kütlesi bazı araçlarda hasara neden oldu.
Eleşkirt ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi cep telefonlarıyla kaydedildi. Binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle park halindeki 2 araçta küçük çaplı hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:42 Kaynak: AA
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