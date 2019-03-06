Son Dakika Haberleri: Araçların Üzerine Düşen Kar Kütlesi Cep Telefonuyla Görüntülendi

Araçların Üzerine Düşen Kar Kütlesi Cep Telefonuyla Görüntülendi

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı binadan düşen kar kütlesi bazı araçlarda hasara neden oldu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki iki katlı binadan düşen kar kütlesi bazı araçlarda hasara neden oldu.

Eleşkirt ilçesinde iki katlı binanın çatısından düşen kar kütlesi cep telefonlarıyla kaydedildi. Binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle park halindeki 2 araçta küçük çaplı hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Eleşkirt, Güncel
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