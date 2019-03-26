Son Dakika Haberleri: Araçların Üzerine Kaya Parçaları Düştü

Araçların Üzerine Kaya Parçaları Düştü

1 saat önce

Bitlis'te havaların ısınmasıyla zeminin yumuşaması sonucu kopan kaya parçaları yola düşerken, 3 araç ise hasar gördü.

Bitlis'te havaların ısınmasıyla zeminin yumuşaması sonucu kopan kaya parçaları yola düşerken, 3 araç ise hasar gördü. Alınan bilgilere göre olay, il merkezindeki Nur Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddenin üst tarafında bulunan kaya parçaları, zeminin yumuşamasıyla beraber yerinden koparak yola düştü. Cadde kenarında park halinde bulunan 3 araca hasar veren kaya parçaları, yolun da trafiğe kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

(Vahit Olcay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Bitlis, Güncel
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