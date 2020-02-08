Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu peş peşe giden 2 araçta yapılan aramada yarım kilo bonzai ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu peş peşe giden 2 araçta yapılan aramada yarım kilo bonzai ile yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde müşterek hareket ederek uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisini aldığı M.O.Ç., Y.O.,Ş., O.Ç. ve E.K.'yi pep peşe giden araç içinde yakaladı. Araçlarda yapılan aramada, 5 paket halinde 503,4 gram bonzai ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Z.Ö., O.Ç. ve E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Y.O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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