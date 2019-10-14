Son Dakika Haberleri: Araçlarında kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar
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Araçlarında kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar

52 dakika önce

ERZURUM'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda Kalaşnikof tüfek ve tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Araçlarında kalaşnikof ve tabancalarla yakalandılar, System.String[]

ERZURUM'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda Kalaşnikof tüfek ve tabancalarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik Karaçoban ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları aracın bagajında yapılan aramada ise zulalanmış halde 1 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 mm çapında Star marka tabanca, 1 adet 9 mm çapında Fabrique marka tabanca, 1 adet adet otomatik av tüfeği, 102 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 11 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 52 adet av tüfeği mühimmatı ile 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 2 kişi adli makamlara sevkedildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
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