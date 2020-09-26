Araçlarında sahte para ve uyuşturucu bulunan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde, araçlarında sahte para ile uyuşturucu ele geçirilen 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü esnasında durdurulan bir araç içinde arama yapıldı.

Zonguldak'tan Ankara istikametine gittiği belirlenen araç içinde bir miktar uyuşturucu madde ile sahte paralar ele geçirildi.

Araçtaki biri kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler Y.S, O.M.Z, B.A.T. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Mengen Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.S, B.A.T. ve A.A. tutuklandı, O.M.Z. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.