Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı

18.05.2022 14:46
Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla Kavaklıdere'de iki aracın çarpışması sonucu medyana gelen trafik kazasında Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi adeta zamanla yarıştı.

Muğla Kavaklıdere'de iki aracın çarpışması sonucu medyana gelen trafik kazasında Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi adeta zamanla yarıştı. Kazada araçlarında sıkışıp kalan sürücüler itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslime dildi. Kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza öğlen saatlerinde Kavaklıdere Bakırcılar Mahallesi Zeytin Çukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kavaklıdere- Yatağan karayolu üzerinde seyreden Şeval Ateş yönetimindeki 48 DM 398 plakalı araç ile Mehmet Gün yönetimindeki 17 HG 185 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucu hurdaya dönen her iki aracın da sürücüsü araç içerisinde sıkışınca sağlık ekipleri yaralılara ulaşabilmek için Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği'nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçlardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. - MUĞLA

Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı
Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı
Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı
Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı
Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı
Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Tragger, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçlarında sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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