Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, araçlarında 2 kilogram 900 gram uyuşturucu yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Serik ilçesindeki uygulamada şüphe üzerine bir otomobilde arama yapıldı. Aramada 2 kilogram 900 gram esrar ele geçirilirken, araçtaki E.K. ve Ü.B. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.