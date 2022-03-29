Plastik şişede metamfetamin dahil araçtaki uyuşturucuları 'Thor' buldu - Son Dakika

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KÜTAHYA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta narkotik köpek 'Thor' ile yapılan aramada; plastik şişede 1 kilo 62 gram sıvı metamfetamin ve farklı tür ile miktarlarda uyuşturucular ele geçirildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece kent girişinde şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpek 'Thor' ile yapılan detaylı aramada; plastik şişe içindeki 1 kilo 62 gram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu hap, 4,94 gram bonzai, 4,19 gram metamfetamin, 1,53 esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Araçtaki A.Ş., M.K. ve F.Ş., sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.