ARAÇLARINI DOLUDAN HALIYLA KORUDULAR
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu. Aniden kararan hava nedeniyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, limana dönmekte güçlük çekerken, vatandaşlar ise kısa süreli yağan doluya karşı araçlarının üzerine halı ve kilim koydu. İlçede bir mahallede, yıldırım düşme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, yıldırımın düşmesiyle videoyu çeken kişinin bağırması yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:01 - Kaynak: DHA
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