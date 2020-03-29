Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler - Son Dakika

Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler

Adana'nın Kozan ilçesinde dolu etkili oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında bekledi.

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle trafikteki araçlar zor anlar yaşadı.

Dolu yağışına trafikte yakalanan araçların sürücüleri, ağaçların atına sığınarak araçlarını korumaya çalıştı.

Dakikalarca süren dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Yağışlardan sonra sokaklar sular altında kaldı.