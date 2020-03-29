Son Dakika › Genel › Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler - Son Dakika
Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler
6 saat önce
Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler Adana'nın Kozan ilçesinde dolu etkili oldu Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında beklediler
Adana'nın Kozan ilçesinde dolu etkili oldu
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında bekledi.
Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle trafikteki araçlar zor anlar yaşadı.
Dolu yağışına trafikte yakalanan araçların sürücüleri, ağaçların atına sığınarak araçlarını korumaya çalıştı.
Dakikalarca süren dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü.
Yağışlardan sonra sokaklar sular altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4