ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KARTONLU VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDILAR - Son Dakika

ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KARTONLU VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDILAR

Meteoroloji'nin, İstanbul için 'sarı alarm' vererek yaptığı kuvvetli yağış ve sel uyarısından sonra vatandaşlar araçlarını halı, kilim, karton, kumaş, poşet gibi malzemelerle korumaya aldı.

Meteoroloji'nin, İstanbul için 'sarı alarm' vererek yaptığı kuvvetli yağış ve sel uyarısından sonra vatandaşlar araçlarını halı, kilim, karton, kumaş, poşet gibi malzemelerle korumaya aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış ve dolu uyarısı yapılınca Matbaacılar Sitesi'nde vatandaşlar arabalarına koştu. Vatandaşlar, araçlarının doludan ve fırtınadan zarar görmemesi için önlem aldı. Araç sahiplerinin bazısı arabaları naylonla kaplarken, bazısı da karton, halı ve kilim kullanmayı tercih etti.

Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
HALI VE KİLİM BULAMAYANLAR KARTONLA ÖNLEM ALDI

Aracını uyarılara karşı kartonla kaplayan Aytaç Özdemir, "Bir önceki doluda tavan ve kaput hasar görünce bu sefer önlem almak istedik ve arabamızı bu şekilde kapattıkö dedi.

Araç sahiplerinden Emre Göktaş "Şu an araçlar bizden daha önemli. Araçlarımızın üzerlerini herkes gibi biz de örttük. Geçen sene olan doluda da çoğu araç zarar görmüştü. Bu sene önlemimizi aldık. Dolu olursa bu kartonlar arabayı bir şekilde koruyacak ya da minimuma indirebilirö ifadelerini kullandı.

Sezer Takır ise, "Tedbiri elden bırakmadık ve uyarı gelince araçlarımızı korumaya aldık. Bu şekilde arabayı olabildiği kadar kurtarmış sayılacağızö dedi. Vatandaşlardan Yunus Akdeniz, "Dolu yağacak diye halı ve kilimi bulamayınca kartonla kapattık. Burada elimizden gelen sadece kartonla kapatmak olduö diye konuştu.

İstanbul, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KARTONLU VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDILAR - Son Dakika

Son Dakika

20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 16:48 Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:13 Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:06:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KARTONLU VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]