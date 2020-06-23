ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KARTONLU VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDILAR - Son Dakika

ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KARTONLU VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDILAR

Meteoroloji'nin, İstanbul için 'sarı alarm' vererek yaptığı kuvvetli yağış ve sel uyarısından sonra vatandaşlar araçlarını halı, kilim, karton, kumaş, poşet gibi malzemelerle korumaya aldı.

Meteoroloji'nin, İstanbul için 'sarı alarm' vererek yaptığı kuvvetli yağış ve sel uyarısından sonra vatandaşlar araçlarını halı, kilim, karton, kumaş, poşet gibi malzemelerle korumaya aldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış ve dolu uyarısı yapılınca Matbaacılar Sitesi'nde vatandaşlar arabalarına koştu. Vatandaşlar, araçlarının doludan ve fırtınadan zarar görmemesi için önlem aldı. Araç sahiplerinin bazısı arabaları naylonla kaplarken, bazısı da karton, halı ve kilim kullanmayı tercih etti.

HALI VE KİLİM BULAMAYANLAR KARTONLA ÖNLEM ALDI

Aracını uyarılara karşı kartonla kaplayan Aytaç Özdemir, 'Bir önceki doluda tavan ve kaput hasar görünce bu sefer önlem almak istedik ve arabamızı bu şekilde kapattıkö dedi.

Araç sahiplerinden Emre Göktaş 'Şu an araçlar bizden daha önemli. Araçlarımızın üzerlerini herkes gibi biz de örttük. Geçen sene olan doluda da çoğu araç zarar görmüştü. Bu sene önlemimizi aldık. Dolu olursa bu kartonlar arabayı bir şekilde koruyacak ya da minimuma indirebilirö ifadelerini kullandı.

Sezer Takır ise, 'Tedbiri elden bırakmadık ve uyarı gelince araçlarımızı korumaya aldık. Bu şekilde arabayı olabildiği kadar kurtarmış sayılacağızö dedi. Vatandaşlardan Yunus Akdeniz, 'Dolu yağacak diye halı ve kilimi bulamayınca kartonla kapattık. Burada elimizden gelen sadece kartonla kapatmak olduö diye konuştu.

İstanbul, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAÇLARINI DOLUDAN KORUMAK İÇİN KARTONLU VE BATTANİYELİ ÖNLEM ALDILAR - Son Dakika

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