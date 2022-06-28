Araçlarını satmak isteyen 5 kişiyi 990 bin lira dolandırdı - Son Dakika
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Araçlarını satmak isteyen 5 kişiyi 990 bin lira dolandırdı

28.06.2022 12:35
Araçlarını satmak isteyen 5 kişiyi 990 bin lira dolandırdı

MERSİN'de internet ve sosyal medya üzerinden araçlarını satmak isteyen 5 kişiyi, bir miktar para verip, kredi çekeceğini söyleyerek 990 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ayhan Elçik (38) tutuklandı.

MERSİN'de internet ve sosyal medya üzerinden araçlarını satmak isteyen 5 kişiyi, bir miktar para verip, kredi çekeceğini söyleyerek 990 bin lira dolandırdığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ayhan Elçik (38) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araç satışı dolandırıcılığına yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. Çalışma kapsamında aracını satmak isteyen M.A.'nın 188 bin, M.K.'nin 177 bin, S.K.'nin 160 bin, K.K.'nın  235 bin ve Ş.K.'nin 230 bin olmak üzere toplam 990 bin lira dolandırılması olaylarıyla ilgili Mersin dışından gelen ve internet üzerinde satılık araç ilanları bulunanları arayarak, farklı isimler kullanıp müşteri olan Ayhan Elçik'in kimliğini belirledi.Elçik'in satın almak için anlaştığı araçlar için Mersin'den krediye başvuracağını söyleyip, araç sahiplerini de buraya davet ettiği, 'kapora' adı altında cüzi miktarda ödeme yaptıktan sonra kalan tutarı kredinin çıkmasıyla vereceğini söylediği, devirleri 3'üncü kişilere yaparak dolandırıcılık yaptığı saptandı. Elçik, ekipler tarafından yapılan çok yönlü güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi (PTS) çalışmalarıyla yakalanıp, gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğünde sorgulanan Elçik, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Tragger, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araçlarını satmak isteyen 5 kişiyi 990 bin lira dolandırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçlarını satmak isteyen 5 kişiyi 990 bin lira dolandırdı - Son Dakika
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