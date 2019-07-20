Araçlarını sel sularından kurtarmaya çalışan vatandaşlar
1 saat önce
Vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalışmaları DÜZCE - Akçakoca'da meydana gelen selde araçlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:34 Kaynak: AA
Vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalışmaları DÜZCE - Akçakoca
'da meydana gelen selde araçlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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