Son Dakika Haberleri: Araçlarını sel sularından kurtarmaya çalışan vatandaşlar
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Araçlarını sel sularından kurtarmaya çalışan vatandaşlar

1 saat önce

Vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalışmaları DÜZCE - Akçakoca'da meydana gelen selde araçlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Vatandaşların araçlarını kurtarmaya çalışmaları DÜZCE - Akçakoca'da meydana gelen selde araçlarını kurtarmaya çalışan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Araçlarını sel sularından kurtarmaya çalışan vatandaşlar
Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:34 Kaynak: AA
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