Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat - Son Dakika
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Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat

18.05.2022 01:59

Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat Motor ustası Hasan Malhatun: "Zamanında yapılmayan bakımlar motorda büyük hasara neden olabilir" "Bakımsız araç intikamını yolda alır" Kayseri'de faaliyet gösteren bir tamirhanede 11 yıldır motor ustası olan Hasan Malhatun, araçların...

Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat

Motor ustası Hasan Malhatun: "Zamanında yapılmayan bakımlar motorda büyük hasara neden olabilir"

"Bakımsız araç intikamını yolda alır"

KAYSERİ - Kayseri'de faaliyet gösteren bir tamirhanede 11 yıldır motor ustası olan Hasan Malhatun, araçların yazlık bakımları hakkında verdiği bilgilerde, "Zamanında yapılmayan bakımlar motorda büyük hasara neden olabilir" dedi.

Araçların filtre ve lastik değişimlerinin yapılmamasının kazalara ve motor hasarlarına neden olabileceğini söyleyen Hasan Malhatun, "Araçlarda yazlık bakım yaparken önce yağını boşaltırız aracın. Sonra hava, yağ, polen ve mazot filtresi değişimini yaparız. Aracın yaz geldiğinde yazlık ve kız geldiğinde de kışlık lastiklerinin mecburen değişmesi gerekiyor. Değişmezse kışın büyük kazalara neden olma ihtimali yüksek. Yazın da kışlık lastiklerle binilirse eğer yakıt tüketiminde artış olabilir. Araçta bunlar olmazsa eğer, mesela yağ filtresi değişmezse büzülme olabilir filtrede. Büzülme olursa da yağ basıncı düşer ve basınç düşünce de yağlaması zayıflar. Bu durum da motora büyük hasarlar verebilir" dedi.

Hasan Malhatun, uzun süre kullanılmayıp daha sonradan binilen araçlarda da bakımsızlığın motorda büyük hasara neden olabileceğini söyleyerek, "Eğer kışın uzun süre araç kullanılmamışsa içerisindeki yağ özelliğini kaybeder ve bu sebepten motorda yine bir sıkıntı oluşabilir. Aracın yılı ya da kilometresi geldiyse, mecburen değişim olması lazım. Burada da ya 5 yıl yağ ömrü olur ya da 10 bin kilometre yağ bakımı olur. Vatandaşlarımızın araçlarının kilometresi geldiyse mecburen yağ bakımlarının yaptırmaları gerekir. Biz Türkiye şartlarına göre 10 bin kilometre yağ ömrü veriyoruz. Eğer araçlarına sağlıklı bir şekilde binmek istiyorlarsa zamanı geldiğinde yağ ve filtre bakımlarını yaptırmalılar. Bakımsız araç intikamını yolda alır" dedi.

Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat
Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat
Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat
Araçlarının mevsimlik bakımlarını yaptırmayanlar dikkat

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, Tragger, Genel, Son Dakika

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