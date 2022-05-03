Araçlarının Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu yaşamını yitiren çift toprağa verildi - Son Dakika

Bayram tatili için Denizli'den geldikleri Edirne'de araçlarının yoldan çıkıp Tunca Nehri'ne devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Ergin Akbulut ile eşi Emine Akbulut defnedildi.

Değirmenyeni köyü yakınlarında otomobillerinin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden Akbulut çiftinin cenazeleri, Ergin Akbulut'un merkeze bağlı Yolüstü köyündeki baba ocağına getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından bir kız çocuğu sahibi çiftin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Ergin Akbulut'un kardeşi Erkan Akbulut, AA muhabirine, ailece piknik yaptıktan sonra 2 araçla eve dönmek için yola çıktıklarını, eve geldiğinde diğer araçtaki ağabeyi, yengesi ve annesinin evde olmadığını görünce geri döndüğünü anlattı.

Dönüş yolunda ağabeyinin kullandığı aracın nehre düştüğünü gördüğünü belirten Akbulut, "Ağabeyimi ben, yengemi ve annemi de kazayı görenler arabadan çıkardı. Daha sonra 112'yi aradık. " dedi.

Edirne'de dün Ergin Akbulut'un kullandığı araç Değirmenyeni köyü mevkisinde Tunca Nehri'ne düşmüş, yaralanan sürücü Akbulut, eşi Emine Akbulut ve annesi Nursel Akbulut, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Yaralılardan Ergin Akbulut ve Emine Akbulut hastanede hayatını kaybetmişti.

Anne Nursel Akbulut'un yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.