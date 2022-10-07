Araçlarının yandığını görünce sinir krizi geçirdiler - Son Dakika
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Araçlarının yandığını görünce sinir krizi geçirdiler

07.10.2022 03:55

Araçlarının yandığını görünce sinir krizi geçirdiler Park halindeki minibüs yandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Araçlarının yandığını görünce sinir krizi geçirdiler

Park halindeki minibüs yandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeyken alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Aracın sahipleri ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi üzerinde park halindeki minibüs, birden yanmaya başladı. Ön kısmı alevlere teslim olan aracı fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangını gören vatandaşlar da damacanalarla alevleri söndürmeye çalıştılar.

İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gelip yangına müdahale etti. Minibüslerinin yandığını duyup olay yerine gelen aracın sahipleri ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içerisinde araçlarının söndürme çalışmalarını takip eden vatandaşları, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

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Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçlarının yandığını görünce sinir krizi geçirdiler - Son Dakika

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