İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gelip yangına müdahale etti. Minibüslerinin yandığını duyup olay yerine gelen aracın sahipleri ise sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içerisinde araçlarının söndürme çalışmalarını takip eden vatandaşları, komşuları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araçlarının yandığını görünce sinir krizi geçirdiler - Son Dakika

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