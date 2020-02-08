Araçlarıyla karda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Araçlarıyla karda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Çeltikyolu, Nallıkaya, Kesmetaş ve Oya köylerinin yer aldığı Cevizlik grup köy yolunda karda 12 aracın mahsur kaldığı bilgisi üzerine, bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri harekete geçti.

Karayolları ekipleri, greyderin yanı sıra kepçe ve kar savurma kamyonuyla, kar yağışının sürdüğü bölgede yaptığı çalışmanın sonucunda yolu açtı. Elmadalı köyü yol ayrımında karda mahsur kalan yolcu minibüsü ve 11 araçta bulunan 35 kişi kurtarıldı.

Kesmetaş köyü muhtarı Orhan Yıldızeli, yaptığı açıklamada, köylerinin yüksek kesimde yer alması nedeniyle kış aylarında yoğun kar yağışının görüldüğünü söyledi.

Karayolları ekiplerinin zor koşullara rağmen yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yıldızeli, "Yağış nedeniyle araçlarımızla mahsur kaldık. Sağ olsunlar, haber vermemiz üzerine ekipler çalışmalarını bulunduğumuz yere yönlendirdi. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Araçlarıyla karda mahsur kalan 35 kişi kurtarıldı

Yıldızeli, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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