Araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı - Son Dakika

Araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı

6 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki yaklaşık 40 kişi, karla mücadele ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 10 araçtaki yaklaşık 40 kişi, karla mücadele ekiplerin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeni Emek, Eski Emek, Gültepe ve Bağrıaçık mahallelerine giden vatandaşlar, olumsuz hava şartlarından dolayı araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Bölgenin zorlu şartlarına rağmen 6 saatte yolu açan ekipler, mahsur kalanları kurtararak mahallelere ulaşmalarını sağladı.

Araçlarıyla tipide mahsur kalanlar 6 saatte kurtarıldı

Gültepe, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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