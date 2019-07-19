Araçta 4 kilo bonzainin üzerinde otururken yakalandı
1 saat önce
Bursa narkotik polisi, takibe aldığı uyuşturucu tacirinin aracında oturduğu koltuğun altına gizlenmiş 4 kilo bonzai ele geçirdi.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:34 Kaynak: İHA
narkotik polisi, takibe aldığı uyuşturucu tacirinin aracında oturduğu koltuğun altına gizlenmiş 4 kilo bonzai ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan şüpheli M.K'yi takibe aldı. Ekipler, seyir halindeki M.K'nin aracını durdurarak arabada arama yaptı. Yapılan aramada M.K'nin oturduğu koltuğun altında ve aracında toplam 4 kilo 100 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
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