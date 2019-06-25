Araçta 6 bin 700 mermi ele geçirildi
1 saat önce
ŞIRNAK'ta, polisin yol kontrolünde durdurup arama yaptığı araçta, 6 bin 700 mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:37 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ta, polisin yol kontrolünde durdurup arama yaptığı araçta, 6 bin 700 mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 7.62 milimetre çapında 6 bin 700 mermi ele geçirildi. Araçtaki C.A. ile S.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Şırnak
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