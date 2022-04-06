Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi

06.04.2022 10:18
Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesinde şüphelendikleri bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada araçta 785 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, B.C. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından B.C.'in adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaçakçılık, Eskişehir, Tragger, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçta 785 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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