Araçta Avda Kullanılması Yasak Ses Cihazları Ele Geçirildi
1 saat önce
Konya'da, milli parklar ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta, avda bulundurulması ve kullanılması yasak olan ses cihazları ele geçirdi.
Konya'da, milli parklar ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir araçta, avda bulundurulması ve kullanılması yasak olan ses cihazları ele geçirdi.
Alınan bilgeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Düden Gölü mevkisinde devriye kontrolü yaparken, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, avda bulundurulması ve kullanılması yasak olan ses cihazları olduğu fark edildi.
Milli parklar görevlileri, ses cihazlarına el koyarken, sürücüye kara avcılığı kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:22 Kaynak: AA
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