Son Dakika Haberleri: Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında

6 saat önce

Konya'da bir kooperatif başkanının market önüne park ettiği aracından 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında, System.String[]

Konya'da bir kooperatif başkanının market önüne park ettiği aracından 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kadınhanı ilçesindeki Atlantı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Barış Çanlıdağ, bankadan çektiği kooperatife ait 50 bin lirayı aracına koyarak yola çıktı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir marketten alışveriş yapmak isteyen Çanlıdağ, aracını park ederek, kapıyı kilitlemeden markete girdi.

Bu sırada aracın torpido gözündeki 50 bin lirayı alan bir kişi, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çanlıdağ, aracına geri döndüğünde paranın çalındığını fark etmesi üzerine polise haber verdi. Ekipler, parayı aldıktan sonra bir otomobille kaçtığı tespit edilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Barış Çanlıdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir şeyler almak için markete girdiğini ifade ederek, "Geri döndüğümde paranın çalındığını fark ettim. Buradaki bir vatandaş aracıma birinin gelip kapıyı açarak içeriden bir şey aldığını söyledi. Normalde arabamı kilitlerdim. Nasıl oldu anlamadım." diye konuştu.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, Çanlıdağ'ın market önüne park ettiği aracına yönelen bir kişinin kapıyı açarak parayı alıp kaçması yer alıyor.

Kadınhanı, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aracın kapısını kilitlemeyi unutunca 50 bin liradan oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:21:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçta bırakılan 50 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]