Araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile fazla büyümeden söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde araçta meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile fazla büyümeden söndürüldü.

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Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kocasinan Bulvarı Galericiler Sitesi'nde meydana gelen olayda park halindeki 50 NE 868 plakalı araç nedeni henüz bilinemeyen sebepten dolayı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahaleler sonrası yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemlerini alarak incelemelerde bulundu.

Araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:16 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçta çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
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