Araçta ele geçirilen metamfetamine 2 gözaltı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde, narkotik köpek 'Atlas' ile arama yaptı. Aramada 494.88 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Z.S. ve E.S. gözaltına alındı.

- Bitlis