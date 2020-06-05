Araçta ele geçirilen metamfetamine 2 gözaltı - Son Dakika
Araçta ele geçirilen metamfetamine 2 gözaltı
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 495 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde, narkotik köpek 'Atlas' ile arama yaptı. Aramada 494.88 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Z.S. ve E.S. gözaltına alındı.
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5.06.2020 16:04:19. #1.13#
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