Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 4 gözaltı - Son Dakika

HATAY'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 2 kilo 42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler şüphe üzerine Erzin ilçesi otoban girişinde bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 8 paket ve 3 fişek halinde toplam 2 kilo 42 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu hap captagon ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.