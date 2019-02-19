Araçta Kilitli Kalan Bebeği Mahkumlar Kurtardı
28 dakika önce
ABD'nin Florida eyaletinde bir araçta kilitli kalan bebek, mahkumlar tarafından kurtarıldı.
ABD
'nin Florida
eyaletinde bir araçta kilitli kalan bebek, mahkumlar tarafından kurtarıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde arabada kilitli kalan bebeği hırsız mahkumlar kurtardı. Shadow Lantry ve kocası arabalarını, New Port Richey şehrindeki West Pasco Adli Merkezinin dışına park ettikten sonra anahtarları arabanın içinde unutunca 1 yaşındaki küçük kızları arabada kilitli kaldı. Lantry, kocasının Dallas
'ı araba koltuğuna yerleştirdiği sırada kendisinin anahtarları arabanın ön koltuğuna atıp kapıyı kapatınca Dallas'ı istemeden arabada kilitlediğini söyledi. Pasco Bölgesi Polis
Mahkum Şefi ve yakınlardaki otopark alanlarını tamir eden birkaç mahkum ailenin yardımına yetişti. Bir mahkum elbise askısı kullanarak Dallas'ı kilitli kaldığı arabadan kurtardı. Kurtarma işlemi sadece iki dakika sürdü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:41 Kaynak: İHA
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