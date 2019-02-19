Son Dakika Haberleri: Araçta Kilitli Kalan Bebeği Mahkumlar Kurtardı

Araçta Kilitli Kalan Bebeği Mahkumlar Kurtardı

28 dakika önce

ABD'nin Florida eyaletinde bir araçta kilitli kalan bebek, mahkumlar tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir araçta kilitli kalan bebek, mahkumlar tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde arabada kilitli kalan bebeği hırsız mahkumlar kurtardı. Shadow Lantry ve kocası arabalarını, New Port Richey şehrindeki West Pasco Adli Merkezinin dışına park ettikten sonra anahtarları arabanın içinde unutunca 1 yaşındaki küçük kızları arabada kilitli kaldı. Lantry, kocasının Dallas'ı araba koltuğuna yerleştirdiği sırada kendisinin anahtarları arabanın ön koltuğuna atıp kapıyı kapatınca Dallas'ı istemeden arabada kilitlediğini söyledi. Pasco Bölgesi Polis Mahkum Şefi ve yakınlardaki otopark alanlarını tamir eden birkaç mahkum ailenin yardımına yetişti. Bir mahkum elbise askısı kullanarak Dallas'ı kilitli kaldığı arabadan kurtardı. Kurtarma işlemi sadece iki dakika sürdü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

Dallas, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü Sabancı Holding, ABD'li Şirketi 175 Milyon Dolara Satın Aldı

Yerli Facebook'un Kullanıcı Sayısı Yarım Milyonu Aştı Doğuş Grubu'nun Patronu Ferit Şahenk, Bir Otelini Daha Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:09:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçta Kilitli Kalan Bebeği Mahkumlar Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]