Son Dakika Haberleri: Araçta Kilitli Kalan Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı

Araçta Kilitli Kalan Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda yaptığı miting sırasında bir aracın içerisinde kilitli kalan küçük çocuk, Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zeytinburnu'nda yaptığı miting sırasında bir aracın içerisinde kilitli kalan küçük çocuk, Soylu'nun korumaları tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda miting yaptığı sırada minik bir çocuğun aracın içinde kilitli kaldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine Soylu, vatandaşlara mikrofonla durumu anons etti fakat çocuğun ailesi ortaya çıkmadı. Duruma hızla müdahale eden Soylu'nun korumaları, aracın camını kırarak kapıyı açtı. Minik çocuk, kilitli kaldığı arabadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun ailesine ise hala ulaşılamadığı öğrenildi.

(Caner Sönmez/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:56 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Zeytinburnu, Güncel
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