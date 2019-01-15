Araçta Mahsur Kalan Suriyeli Sığınmacılar Kurtarıldı
1 saat önce
Araçta mahsur kalan Suriyeli sığınmacılar kurtarıldı Hatay'da aralarında çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli sığınmacıyı jandarma ve AFAD ekipleri kurtardıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su birikintisindeki araçta mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli sığınmacı,...
Araçta mahsur kalan Suriyeli sığınmacılar kurtarıldı Hatay
'da aralarında çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli sığınmacıyı jandarma ve AFAD
ekipleri kurtardı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde su birikintisindeki araçta mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 Suriyeli sığınmacı, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazkeli Mahallesi'nde seyir halindeki minibüs su birikintisine girince
10 Suriyeli sığınmacı, aracın içerisinde mahsur kaldı. Sığınmacılar 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, içerisinde çocukların da bulunduğu 10 sığınmacıyı, mahsur kaldıkları minibüsten kurtardı.
Araç içerisinden çıkartılan Suriyeli sığınmacılar, Kırıkhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:12 Kaynak: İHA
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