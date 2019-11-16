Araçta Roma dönemine ait testi ve küp bulundu

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen testi ve küp ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 3 testi ve küp ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, sürücü M.E., gözaltına alındı.