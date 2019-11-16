Son Dakika Haberleri: Araçta Roma dönemine ait testi ve küp bulundu
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Araçta Roma dönemine ait testi ve küp bulundu

6 saat önce

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen testi ve küp ele geçirildi.

Araçta Roma dönemine ait testi ve küp bulundu, System.String[]

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen testi ve küp ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 3 testi ve küp ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, sürücü M.E., gözaltına alındı.


Jandarma, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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