Son Dakika Haberleri: Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza
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Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza

1 saat önce

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza, System.String[]

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı "dumansız araçlar" uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

İl merkezindeki Ankara Caddesi'nde asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içilmediği denetlendi.

Polis ekipleri, araç içerisinde sigara kullanıldığı tespit edilen otomobil ve hafif ticari araçları durdurdu.

Denetimde, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca 153'er lira para cezası uygulandı.

Ceza uygulanan sürücü ve yolcuların şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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