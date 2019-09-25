Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza

İstanbul , Bursa , Manisa , Aksaray ve Amasya 'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.

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