Son Dakika Haberleri: Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza
Son Dakika Ekonomi Haber

Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza

53 dakika önce

İstanbul, Bursa, Manisa, Aksaray ve Amasya'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza, System.String[]

İstanbul, Bursa, Manisa, Aksaray ve Amasya'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.

İstanbul, Amasya, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin IMF ile görüşmesi soruldu: Gizli bir şey yok Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar Son Dakika: Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 16:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]