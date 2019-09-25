Araçta sigara kullanan sürücü ve yolculara ceza
53 dakika önce
İstanbul, Bursa, Manisa, Aksaray ve Amasya'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul, Bursa, Manisa, Aksaray ve Amasya'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Araç içinde sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:00
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