Araçta sıkışan kedi için seferber oldular - Son Dakika
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Araçta sıkışan kedi için seferber oldular

02.04.2022 10:36

Araçta sıkışan kedi için seferber oldular Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, İtfaiye tarafından kurtarıldı.

Araçta sıkışan kedi için seferber oldular

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, İtfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu sahili otoparkında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil otoparkında park halinde bulunan bir aracın motor kısmına yavru kedi sıkıştığını fark eden otomobil sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştirip, kediyi sıkıştığı motor kısmından kurtardı. Kurtarma çalışmalarını takip eden vatandaşlar, kedinin kurtarılmasıyla büyük mutluluk yaşayarak, ekiplere teşekkür ettiler.

Araçta sıkışan kedi için seferber oldular
Araçta sıkışan kedi için seferber oldular
Araçta sıkışan kedi için seferber oldular
Araçta sıkışan kedi için seferber oldular
Araçta sıkışan kedi için seferber oldular

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçta sıkışan kedi için seferber oldular - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçta sıkışan kedi için seferber oldular - Son Dakika
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