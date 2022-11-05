Denizli'de feci kaza! Yoldan geçenler durup yardıma koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de feci kaza! Yoldan geçenler durup yardıma koştu

05.11.2022 12:46

Denizli Merkezefendi ilçesinde, seyir halinde olan hafif ticari araç ile kamyonetin çarpığı feci kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araç içinde sıkışıp bayılan sürücünün ilk yardımını vatandaşlar yaptı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde meydana gelen kazada Denizli çevreyolunda ilerleyen B.A. idaresindeki 07 AUM 93 plakalı hafif ticari araç ile C.E. yönetimindeki 20 AHR 821 plakalı kamyonet Pamukkale Kavşağına yakın noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına, kamyonet ise zikzaklar çizerek orta refüje savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İLK MÜDAHALEYİ DİĞER SÜRÜCÜLER YAPTI

Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışıp baygın halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra bölgeye giden sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından kurtarılan sürücüyü ve C.E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Hurdaya dönen her iki araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine araç geçişine kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan; araçta sıkışan sürücünün durumu ağır, kamyonet sürücüsünün ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden gelen ilk görüntüler;

Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
Araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan dolu yakıt tankeri tarlaya devrildi: 1 yaralı Kontrolden çıkan dolu yakıt tankeri tarlaya devrildi: 1 yaralı Denizli'de hurdalıkta yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı Denizli'de hurdalıkta yangın... Dumanlar gökyüzünü kapladı

Merkezefendi, Denizli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de feci kaza! Yoldan geçenler durup yardıma koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:54 Bilim insanları Dünya'ya en yakın kara deliği keşfetti! Güneşten 10 kat daha büyük
17:47 Giresunspor, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
17:40 Güney Kore'de çöken madende 9 gün boyunca mahsur kalan işçiler, hayata böyle tutundu!
17:34 Gaziray'ı hizmete açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazianteplilere güzel haber: Yılbaşına kadar ücretsiz olacak
17:16 İzmir beşik gibi sallanıyor! 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi
17:08 Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar'dan sert tepki: Görevlileri çağıracağım
16:39 Cenk Eren, köpeğin ısırdığı çocuğun kuduz olduğuna inanmamıştı! Yaptığı paylaşımı sildi
16:37 TikTok videosu çekmek isteyen genç, binanın çatısından düşerek hayatını kaybetti
16:13 TEM otoyolunda tehlikeli anlar! Minibüste 'seyir halindeyken şoför değişikliği' anbean kamerada
16:08 Kuduz vakaları ile anılan ilçede belediye başkanı ilk kez konuştu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2022 18:25:57. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de feci kaza! Yoldan geçenler durup yardıma koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement