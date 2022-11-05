Denizli'de feci kaza! Yoldan geçenler durup yardıma koştu

Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde meydana gelen kazada Denizli çevreyolunda ilerleyen B.A. idaresindeki 07 AUM 93 plakalı hafif ticari araç ile C.E. yönetimindeki 20 AHR 821 plakalı kamyonet Pamukkale Kavşağına yakın noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına, kamyonet ise zikzaklar çizerek orta refüje savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İLK MÜDAHALEYİ DİĞER SÜRÜCÜLER YAPTI

Çarpışma sonrası araç içerisinde sıkışıp baygın halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan vatandaşlar yaptı. Kısa süre sonra bölgeye giden sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye ekibi tarafından kurtarılan sürücüyü ve C.E.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

ARAÇLAR ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Hurdaya dönen her iki araç, bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kısa süreliğine araç geçişine kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan; araçta sıkışan sürücünün durumu ağır, kamyonet sürücüsünün ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden gelen ilk görüntüler;