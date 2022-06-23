Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı 1671 Sokak'ta meydana geldi. Rahim Demir'in kullandığı 68 ABB 606 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Demir ile yanındaki Fatma Koç (33) yaralandı. Araçta sıkışan Demir, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Çevredekiler ise bu anları cep telefonlarıyla kayda alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kaza yerine çağrılan çevik kuvvet ekipleri megafonla kalabalığı uyararak, dağıttı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Aksaray, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Araçta sıkışan sürücü kurtarıldı, çevrede toplananlar görüntü çekti - Son Dakika

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