Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar

03.07.2022 06:25

Gelen son dakika haberine göre Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar Alkol şişesi çıkan otomobil önce direğe ardından karşı yönden gelen kamyonete çarptı; 1'i ağır 2 yaralı Denizli'de içinden alkol şişesi çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar

Alkol şişesi çıkan otomobil önce direğe ardından karşı yönden gelen kamyonete çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de içinden alkol şişesi çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kamyonetin manevra yaparak tali yola girdiği kazada otomobil sürücüsünün sıkıştığı yerden çıkarılması için zamanla yarışıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki Honda marka 20 AES 078 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu önce direğe çarptı, ardından da karşı yönde Denizli istikametine seyir halinde olan Mehmet Arif K. hakimiyetindeki 06 CVV 784 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet ise tali yola girdi.

Zamanla yarıştılar

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücüyle konuşarak sakinleştirmeye çalıştı. Sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan ekipler, ardından kurtararak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şok geçiren kamyonet sürücüsü ise olayı anlattıktan sonra ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir süre tali yoldan sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrardan açıldı.

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika

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