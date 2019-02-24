Son Dakika Haberleri: Araçta Sıkışan Sürücüyü Hayatta Tutmak İçin Uzun Süre Uğraştılar

Araçta Sıkışan Sürücüyü Hayatta Tutmak İçin Uzun Süre Uğraştılar

53 dakika önce

Kayseri'de meydana gelen kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılmaya çalışılırken,112 Sağlık ekipleri de sürücüyü hayatta tutmak için büyük çaba harcadı.

Araçta Sıkışan Sürücüyü Hayatta Tutmak İçin Uzun Süre Uğraştılar, System.String[]
Kayseri'de meydana gelen kaza sonrasında araçta sıkışan sürücü itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılmaya çalışılırken,112 Sağlık ekipleri de sürücüyü hayatta tutmak için büyük çaba harcadı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Komando Caddesi'nde 34 VK 0831 plakalı otomobil ile 25 DR 312 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 VK 0831 plakalı araçta bulunan ve yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 25 DR 312 plakalı aracın sürücüsü ise kazada ağır yaralandı ve sıkıştı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda geniş güvenlik önlemleri alırken, 112 Sağlık ekipleri ise sürücünün hayati tehlikesi bulunduğunu belirleyerek kalp masajı yapmaya başladı. İtfaiye ve polis ekipleri yaklaşık 20 dakika boyunca sürücüyü bulunduğu yerden kurtarmaya çalışırken, sağlık ekipleri de sürücüyü hayatta tutmak için zamanla yarıştı.

Uzun uğraşlar sonrasında bulunduğu yerden kurtarılan sürücü sedye ile ambulansa konuldu. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan sürücüyü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Trafik ekipleri araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:24 Kaynak: İHA

İtfaiye, Polis, Kayseri, 3. Sayfa
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