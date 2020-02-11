Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

BURSA'da, virajda kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu içeride sıkışan sürücü İlker Güleç'i (36) itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmayla kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi Uludağ Yolu'nda meydana geldi. İlker Güleç yönetimindeki 16 DE 038 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Güleç, içeride sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çıkarılan Güleç, yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.