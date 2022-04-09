Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

09.04.2022 12:52
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Muğla-Aydın Karayolu Yatağan Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasındaki araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla- Aydın Karayolu Yatağan Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasındaki araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla-Aydın karayolu Yatağan Devlet Hastanesi rampasında yaşanan kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araç içinde sıkışan bir vatandaşı kurtarma ekipmanlarıyla müdahale ederek sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Tragger, İtfaiye, Yatağan, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika


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