Araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika

Araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı

59 dakika önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı.

Araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı.


Kaza, Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde ile 1760 sokağın birleştiği kavşakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayko 1. cadde üzerinde ilerleyen A.B. idaresindeki 35 AH 6529 plakalı araç, 1760 sokak üzerinden caddeye çıkan M.M. idaresindeki 09 EL 634 plakalı araçla kavşak içinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlardan biri sürüklendikten sonra kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağaca çarparak durabilen aracın içerinde sıkışan sürücü M.M polis ve sağlık ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Araç sürücüsü M.M ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Efeler, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane
İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada Uzman çavuş çarşıda bıçaklı saldırıya uğradı Tuzla'da kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 01:11:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Araçta sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]