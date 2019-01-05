Son Dakika Haberleri: Araçta 'Şila' ile Yapılan Aramada, 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Araçta 'Şila' ile Yapılan Aramada, 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi

55 dakika önce

VAN'ın Edremit ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 21 kilo eroin ele geçirildi.

Araçta 'Şila' ile Yapılan Aramada, 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'ın Edremit ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 21 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, aracın doğal boşluklarına gizlenmiş 40 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirdi. Aracın sürücüsü H.A. gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:31 Kaynak: DHA

Narkotik, Van, Edremit, Güncel
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