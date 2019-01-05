Araçta 'Şila' ile Yapılan Aramada, 21 Kilo Eroin Ele Geçirildi
55 dakika önce
VAN'ın Edremit ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 21 kilo eroin ele geçirildi.
VAN'ın Edremit ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada 21 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, aracın doğal boşluklarına gizlenmiş 40 paket halinde 21 kilo eroin ele geçirdi. Aracın sürücüsü H.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:31 Kaynak: DHA
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