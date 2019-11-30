Son Dakika Haberleri: Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu - Son Dakika

Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde araç içerisinde silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu.

Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde araç içerisinde silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu. Olayda A.S.K, kaldırıldığı hastanede ölürken, S.K ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Atatürk Mahallesi Ata Caddesi üzerinde A.S.K'ya ait 80 LT 401 plakalı araçta alkol aldıkları ileri sürülen iki amca oğlu A.S.K. ve S.K araçta bulunan tabanca ile oynarken ateş aldı. S.K.'nın elinde ateş alan tabancadan çıkan mermi, yanındaki A.S.K.'ya isabet etti. Ağır yaralanan A.S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından önce Nurdağı Devlet Hastanesine ardından ise Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilerek müşahede altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.S.K, hayatını kaybetti.


Olayın ardından kaçan amca oğlu S.K, ise Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince yapılan titiz çalışma ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
Miras kavgasında eniştesini öldürdü Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 21:27:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Araçta silahla oynayan iki amca oğlundan biri diğerini vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]