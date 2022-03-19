ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

19.03.2022 13:33

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılın yanındaki aracında ısınmak için soba kovasının içerisinde ateş yakan Sebahattin Bıçakçı (48), çıkan yangında yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde küçükbaş hayvanlarının bulunduğu ağılın yanındaki aracında ısınmak için soba kovasının içerisinde ateş yakan Sebahattin Bıçakçı (48), çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Olay sabah saatlerinde Hendek ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağılın yanında hafif ticari aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü. Aracın içerisinde mahsur kalan Sebahattin Bıçakçı yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta yapılan incelemede soba kovası ve patlamış bir piknik tüpü bulundu.

Yapılan incelemede Sebahattin Bıçakçı'nın ağıldaki küçükbaş hayvanlarının bakımı için geldiği, ısınmak için dışarıda soba kovasında ateş yaktığı daha sonra kovayı aracına aldığı belirlendi. Bıçakçı'nın cesedi otopsi için morga kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ
ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ
ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ
ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ
ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

YORUMLAR
500
soğuk havadan etkilenen pazar esnafı ateş yakarak ısınmaya çalıştı soğuk havadan etkilenen pazar esnafı ateş yakarak ısınmaya çalıştı Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


Son Dakika
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
09:36 İyiliksever genç, soğuk havada çorap satan yaşlı kadının tüm ürünlerini satın aldı: Üşümüşsün, git bugün dinlen!
13:18 Arabeskin kraliçesi kim? Sosyal medyada oylama yapılıyor
13:14 HDP'den ayrılan Ayhan Bilgen "Sessizlerin Sesi"ni ilan etti: Eski bakan Müslüm Doğan da var
13:03 Chelsea için teklif süreci sona erdi, Bayrak teklif vermedi: Yanlış anlaşılma olmuş
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 13:50:08. #1.13#
SON DAKİKA: ARAÇTA ISINMAYA ÇALIŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement