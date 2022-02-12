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Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı

12.02.2022 14:29
Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, araçta tartıştığı Hakkı Öz'ü emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddia edilen Buket A. (40) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, araçta tartıştığı Hakkı Öz'ü emniyet kemeriyle boğarak öldürdüğü iddia edilen Buket A. (40) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Buket A. emniyet ifadesinde, Öz'ün kendisine kötü davrandığını, olay günü yine tartışıp kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karabağlar ilçesi Aşık Veysel Mahallesi 5733 sokakta meydana gelmişti. İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde bulunan Hakkı Öz (43) ile Buket A. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Buket A., sürücü koltuğunda bulunan Hakkı Öz'ü boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu. Cinayetin ardından Buket A., evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.

Olay günü beraber alkol aldıktan sonra tartışmışlar

Öte yandan, Buket A. isimli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Buket A. emniyet ifadesinde, olay günü Hakkı Öz ile birlikte alkol aldıklarını, Öz'ün bir süredir kendisine kötü davrandığını ve bu nedenle bir çok kez tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Öz'ün kendisini darp ettiğini öne süren Buket A., "Olay günü alkol aldık. Bir süredir bana kötü davranıyordu. Bu nedenle birçok kez Hakkı ile tartıştık. Olay günü yine aynı gerekçeyle tartıştık, kavga ettik. Beni darp ediyordu. İttirdim. Nasıl öldüğünü hatırlamıyorum" şeklinde iddialarda bulundu. - İZMİR

Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı
Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı
Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı

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Karabağlar, Hakkı Öz, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğarak öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika


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