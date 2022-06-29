Son dakika haber! Araçta tartıştılar, yol ortasında bıçaklayıp kaçtılar... Yaşanan tartışma ve şahsın kanlar içinde kaldığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber! Araçta tartıştılar, yol ortasında bıçaklayıp kaçtılar... Yaşanan tartışma ve şahsın kanlar içinde kaldığı anlar kamerada

29.06.2022 09:12

Son dakika haberi... Araçta tartıştılar, yol ortasında bıçaklayıp kaçtılar.

Araçta tartıştılar, yol ortasında bıçaklayıp kaçtılar... Yaşanan tartışma ve şahsın kanlar içinde kaldığı anlar kamerada

Fatih'te arkadaşını bıçaklayan şahıslar yakalanarak gözaltına alındı

Şahısların tartıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te aynı araçtan inen şahıslar arasında çıkan kavgada yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi bıçaklandı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih, Yedikule'de meydana geldi. İddiaya göre, aynı araçtan inen yabancı uyruklu şahıslar, cadde üzerinde tartışmaya başladı. Ağız dalaşının ardından yumrukların konuştuğu kavgada bir kişi aynı araçta seyahat ettikleri arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yere yığılan şahsın ilk yardımına vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahıslar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçtıkları araç ile birlikte yakalandı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayı gören vatandaşlardan Hakan Köse, "Dükkanın önündeydik aniden bir araba geldi. Arabada beş kişi vardı. İki kişi önde üç kişi arkadaydı. Üç kişinin bağrışma sesi geldi ben de yanlarına gittim ben bayan sandım. Öndeki iki kişi indi. O sırada üç kişi de aracın içinde takışmaya başladı. Daha sonra çıktılar birbirlerinin boyunlarını sıkmaya başladılar. Üç kişiden bir tanesi arkasından bıçak çıkardı. Arkadaşının hem arkasına hem göğsüne bıçağı sapladı. Üç kişi de arabaya binip kaçıp gittiler" dedi.

(VEG-FT-CS- MB-RU

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Son dakika haber! Araç içerisindeki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü...O anlar kameralara yansıdı Son dakika haber! Araç içerisindeki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü...O anlar kameralara yansıdı Sokak ortasında kafasında sopa kırıldı, o anlar kamerada Sokak ortasında kafasında sopa kırıldı, o anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Araçta tartıştılar, yol ortasında bıçaklayıp kaçtılar... Yaşanan tartışma ve şahsın kanlar içinde kaldığı anlar kamerada - Son Dakika

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