Araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Alaplı ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; M.L. (29) isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı. Düzenlenen operasyon neticesinde, Alaplı İlçesine bağlı Osmanlı Köyünde durdurulan, M.L. (29) idaresindeki araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK