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Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika

Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

13.02.2022 12:05
Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı

KÜTAHYA'da takibe alınıp, durdurulan araçta uyuşturucu bulundu.

KÜTAHYA'da takibe alınıp, durdurulan araçta uyuşturucu bulundu. 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi ile harekete geçti. Plakası tespit edilen araç, takibe alındıktan sonra kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 105,42 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler F.S., R.Ş., E.Ç., İ.B., T.S. ve R.G. gözaltına alındı. İfadeleri alınan 6 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.Ş. tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı
Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçta uyuşturucu ele geçirildi: 6 gözaltı - Son Dakika
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