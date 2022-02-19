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Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı

19.02.2022 13:03
Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araç içerisinde ve araçta bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 200 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araç içerisinde ve araçta bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mevkiinde, arama kararına istinaden bir araçta ve içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada, 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Beycuma cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araçta uyuşturucu ile yakalanana 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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